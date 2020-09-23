Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках, сообщает газета Metro.

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Знаменитость отметила, что больше всего ее впечатлили поцелуи с коллегой по фильму "Казино" Робертом Де Ниро. Она объяснила, что с большим уважением относилась к работе артиста.

"Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках", — сказала Стоун. Она пошутила, что настолько была влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе.