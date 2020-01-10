AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По ее мнению, два политика очень сильно отличаются. Путин, на ее взгляд, является сильным лидером, который всегда руководствуется интересами страны.

"Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны. Но я не хочу, чтобы он управлял моей страной", — отметила Шэрон Стоун.

Также актриса назвала Трампа подражателем, который не уважает свой пост. "Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель", — добавила она.

Стоун выразила сомнения, что Трамп будет переизбран в 2020 году.

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Gazeta.ru

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Владимир Путин Дональд Трамп Шэрон Стоун

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