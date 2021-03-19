Шэрон Стоун обманом уговорили сняться без нижнего белья в "Основном инстинкте"
Foto: Vida Press

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом уговорили сняться в культовой сцене в фильме Пола Верховена "Основной инстинкт". Об этом сообщает Vanity Fair.

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Речь идет об эпизоде, в котором главная героиня находится на допросе без нижнего белья и перекидывает ногу на ногу. По словам звезды, участники съемочной команды попросили ее снять трусы, убедив ее, что белый цвет отражает свет, из-за чего в кадре будет видно ее белье.

Во время первого просмотра ленты артистка увидела, что на экране видны ее половые органы. Возмущенная Стоун ударила Верховена по лицу и позвонила своему адвокату Марти Сингеру.

"Марти сказал мне, что они не могут выпустить этот фильм в таком виде, что я могу получить судебный запрет. В то время это давало фильму рейтинг X", — рассказала актриса.

Затем Стоун задумалась, как бы она сама поступила на месте режиссера, а также над тем, как сильно она боролась за роль в этом проекте. В итоге она разрешила оставить провокационную сцену, объяснив, что это было правильно для фильма и для героини.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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