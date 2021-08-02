Шэрон Стоун угрожают увольнением из-за ее агитаций о вакцинации

Актриса Шэрон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует за вакцинацию от COVID-19 на съемочной площадке. Об этом сообщает Fox News.

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В настоящее время Стоун баллотируется в национальный совет директоров SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров США) и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в свете пандемии COVID-19.

Актриса отметила, что ее трудовая жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы предстоящего проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте.

"Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке", — подчеркнула Стоун.

Она отметила, что не продолжит работать над проектом, пока все участники съемок не будут вакцинированы.

Ранее стриминговый сервис Netflix обязал актеров и ряд других сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса из-за распространения "дельта"-штамма.