Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Foto: Vida Press

Голливудской звезде Шэрон Стоун без ее согласия увеличили грудь во время реконструктивной хирургии после удаления опухолей. Об этом актриса рассказала в мемуарах The Beauty of Living Twice, пишет People.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В книге актриса рассказывает, что в 2001 году ей пришлось перенести операцию по реконструкции груди после того, как медики вырезали из нее несколько "гигантских, больше, чем сами груди" доброкачественных опухолей. Когда она очнулась после операции, то обнаружила, что хирург вставил в ее грудь более крупные импланты, чем планировалось.

"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня груди больше на целый размер. Он [хирург] сказал, что они "лучше соответствуют размеру моих бедер". Он поменял мое тело без моего знания и согласия", — рассказала Стоун.

По словам актрисы, когда она спросила врача о размере ее груди, тот в ответ рассказал ей о предположении, что "она будет смотреться лучше с большими и лучшими сиськами".

Ранее сообщалось, что в тех же мемуарах Шэрон Стоун рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии со стороны деда.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

17

Source

Lenta.ru

Tags

Шэрон Стоун
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите