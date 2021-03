Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Голливудской звезде Шэрон Стоун без ее согласия увеличили грудь во время реконструктивной хирургии после удаления опухолей. Об этом актриса рассказала в мемуарах The Beauty of Living Twice, пишет People.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В книге актриса рассказывает, что в 2001 году ей пришлось перенести операцию по реконструкции груди после того, как медики вырезали из нее несколько "гигантских, больше, чем сами груди" доброкачественных опухолей. Когда она очнулась после операции, то обнаружила, что хирург вставил в ее грудь более крупные импланты, чем планировалось.

"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня груди больше на целый размер. Он [хирург] сказал, что они "лучше соответствуют размеру моих бедер". Он поменял мое тело без моего знания и согласия", — рассказала Стоун.

По словам актрисы, когда она спросила врача о размере ее груди, тот в ответ рассказал ей о предположении, что "она будет смотреться лучше с большими и лучшими сиськами".

Ранее сообщалось, что в тех же мемуарах Шэрон Стоун рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии со стороны деда.