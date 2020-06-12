Шэрон Стоун выжила после удара молнии

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как выжила после удара молнии, пишет The Sun.

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Звезда Голливуда упомянула об этом впервые во время записи подкаста комика Бретта Гольдштейна. Когда это произошло, она не уточнила.

Стоун поделилась, что ее ударило током, когда она набирала воду из крана, а в это время молния ударила в колодец, отвечавший за водоснабжение в доме.

"Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась о холодильник. Я была в шоке", — рассказала актриса.

Она отметила, что в это время в доме была ее мать, которая помогла Стоун придти в себя, а после повезла ее в больницу в Беверли-Хиллз.

Так как в теле актрисы все еще оставался электрический заряд, она провела в больнице десять дней.