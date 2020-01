Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали. По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит.

Очевидно, ни пользователи Bumble, ни его администрация не поверили, что сама Шэрон Стоун может искать себе пару на сайте знакомств.

"Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!" - написала актриса в "Твиттере".

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn't possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don't shut me out of the hive 🐝