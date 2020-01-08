Шик и гламур: как отмечают праздники российские звезды шоубизнеса

В конце года социальные сети традиционно пестрят праздничными фотографиями — люди делятся своими пожеланиями, выкладывают снимки с вечеринок и демонстрируют роскошные наряды и богато накрытые столы. Российские знаменитости — не исключение.

Главный зимний праздник в России — Новый год. Его отмечают веселыми вечеринками, фейерверками и, конечно же, телевизионными передачами. На этой же неделе в России отметили православное Рождество.

Российские звезды шоу-бизнеса очень серьезно относятся к праздникам. Порой создается впечатление, что богатые и знаменитые соревнуются между собой, у кого в Instagram будет самый богатый и гламурный декор, самая большая елка и самое большое количество подарков.

Хотя декабрь у большинства артистов был особенно напряженным месяцем из-за съемок, концертов и выступлений на праздничных шоу, звезды нашли время, чтобы поделиться с подписчиками в соцсетях новогодними снимками.

Среди тех, кто активно выкладывал фотографии с новогодних праздников, такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Максим Галкин, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская, Ксения Собчак и многие другие.

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Happy New Year 🎊🎄🎉 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jan 1, 2020 at 2:37am PST

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С Рождеством Христовым! A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jan 6, 2020 at 7:50am PST