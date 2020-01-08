Шик и гламур: как отмечают праздники российские звезды шоубизнеса
Foto: Privātais arhīvs

В конце года социальные сети традиционно пестрят праздничными фотографиями — люди делятся своими пожеланиями, выкладывают снимки с вечеринок и демонстрируют роскошные наряды и богато накрытые столы. Российские знаменитости — не исключение.

Главный зимний праздник в России — Новый год. Его отмечают веселыми вечеринками, фейерверками и, конечно же, телевизионными передачами. На этой же неделе в России отметили православное Рождество.

Российские звезды шоу-бизнеса очень серьезно относятся к праздникам. Порой создается впечатление, что богатые и знаменитые соревнуются между собой, у кого в Instagram будет самый богатый и гламурный декор, самая большая елка и самое большое количество подарков.

Хотя декабрь у большинства артистов был особенно напряженным месяцем из-за съемок, концертов и выступлений на праздничных шоу, звезды нашли время, чтобы поделиться с подписчиками в соцсетях новогодними снимками.

Среди тех, кто активно выкладывал фотографии с новогодних праздников, такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Максим Галкин, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская, Ксения Собчак и многие другие.

View this post on Instagram

Happy New Year 🎊🎄🎉

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jan 1, 2020 at 2:37am PST

View this post on Instagram

С Рождеством Христовым!

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jan 6, 2020 at 7:50am PST

View this post on Instagram

С Новым 2020-м годом!!! @🎄🎅🏽🥳🎉🎁🍾🥂❤️

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Jan 1, 2020 at 3:09am PST

View this post on Instagram

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 21, 2019 at 8:54am PST
View this post on Instagram

К встречи НГ готовы❤️❤️❤️

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Dec 31, 2019 at 5:10am PST

View this post on Instagram

Заходите к нам на огонёк💥💥💥 @tvrussia 31 декабря

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Dec 17, 2019 at 2:34am PST

View this post on Instagram

Дорогие Друзья!!! Семья РА поздравляет Вас с Наступающим Новым годом!!! И желает всем в Новом году миРА, добРА, кРАсивой ЛЮБВИ, РАдости от общения с родными и близкими, прекРАсных и верных друзей, крепкого ЗДОРОВЬЯ и огромного человеческого СЧАСТЬЯ!!! 🎄❤️ #уРАаааа

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Dec 31, 2019 at 1:47am PST

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

8

Source

DELFI Showtime

Tags

Ксения Собчак Максим Галкин Новый год Филипп Киркоров Яна Рудковская

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form