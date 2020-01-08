Шик и гламур: как отмечают праздники российские звезды шоубизнеса

В конце года социальные сети традиционно пестрят праздничными фотографиями — люди делятся своими пожеланиями, выкладывают снимки с вечеринок и демонстрируют роскошные наряды и богато накрытые столы. Российские знаменитости — не исключение.
Главный зимний праздник в России — Новый год. Его отмечают веселыми вечеринками, фейерверками и, конечно же, телевизионными передачами. На этой же неделе в России отметили православное Рождество.
Российские звезды шоу-бизнеса очень серьезно относятся к праздникам. Порой создается впечатление, что богатые и знаменитые соревнуются между собой, у кого в Instagram будет самый богатый и гламурный декор, самая большая елка и самое большое количество подарков.
Хотя декабрь у большинства артистов был особенно напряженным месяцем из-за съемок, концертов и выступлений на праздничных шоу, звезды нашли время, чтобы поделиться с подписчиками в соцсетях новогодними снимками.
Среди тех, кто активно выкладывал фотографии с новогодних праздников, такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Максим Галкин, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская, Ксения Собчак и многие другие.
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Happy New Year 🎊🎄🎉
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С Рождеством Христовым!
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С Новым 2020-м годом!!! @🎄🎅🏽🥳🎉🎁🍾🥂❤️
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Дорогие и любимые , будьте счастливы и всегда идите к своей мечте ! Исполнения всех Ваших желаний ! С Новым Годом 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ ! C Новым Счастьем !!❤️🎄❄️ ps мой старший сын Андрей фоткал ) Я Вас очень уважаю и симпатизирую каждому ,кто со мной прижил и вытерпел со мной прошедший год !)
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Прекрасный новогодний праздник с близкими, родными и друзьями. Всю ночь наша компания встречала гостей. Уже под утро появился красавец Филипп. @fkirkorov Ну как было не сделать фото, когда мы так гармонично смотримся? 😜С Новым годом вас, дорогие! А вы с кем и где отмечали праздник? 🌲🎅🎉❤️☃️
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Я очень верю в гороскопы (на самом деле нет) поэтому прочитав(не спрашивайте зачем я туда полезла) на трех сайтах(их пишут те же люди шо и в журналы на последнюю страницу) , что год Крысы для Петухов это Самый Херовый Год из 12летнего цикла ,выставляю это фото. Что тут еще скажешь? ))))
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С Новым годом любимые 🥳🎊 Что делаете на праздники?👇🏼#2020 #новыйгод #любовь
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К встречи НГ готовы❤️❤️❤️
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Заходите к нам на огонёк💥💥💥 @tvrussia 31 декабря
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HAPPY BIRTHDAY to me ✨4️⃣5️⃣✨🎈🎈🎈🎈🎈Лучший для меня подарок - 2️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ зрителей сегодня на 2 шоу #золушкаплющенко и полный sold -out ) Я счастлива,что то чем я занимаюсь имеет такой успех у зрителей !Спасибо моему другу @georgeshobeika за потрясающее платье для моего юбилея 💛