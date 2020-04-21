Шоумен и историк моды Александр Васильев считает, что заразился двусторонней вирусной пневмонией от коллеги по передаче "Модный приговор" Надежды Бабкиной.

Артистку он в этом не винит, поскольку она и сама тяжело заболела. "Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни", — цитирует Васильева "Комсомольская правда".

Васильев и сам попал в больницу, однако сейчас идет на поправку и лечится дома.

Ранее СМИ сообщали, что Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Руководительницу театра "Русская песня" Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.