Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет

25 августа исполняется 90 лет одной из самых влиятельных звезд в истории кино — Шону Коннери, бывшему эдинбургскому молочнику и моряку британского флота, который своей харизмой и статью задал золотой стандарт для такой легенды массового кинематографа, как Джеймс Бонд.

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Карьера Коннери этим персонажем-иконой, впрочем, далеко не ограничилась — в первую очередь потому, что он сам отказался быть артистом одной роли и не испугался вовремя оставить Бонда в прошлом ради новых вызовов.

Главные фильмы с участием шотландского актера вспомнило издание "Лента.ру".