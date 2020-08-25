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"Доктор Ноу" (Dr. No), 1962
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Foto: AFP/Scanpix

25 августа исполняется 90 лет одной из самых влиятельных звезд в истории кино — Шону Коннери, бывшему эдинбургскому молочнику и моряку британского флота, который своей харизмой и статью задал золотой стандарт для такой легенды массового кинематографа, как Джеймс Бонд.

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Карьера Коннери этим персонажем-иконой, впрочем, далеко не ограничилась — в первую очередь потому, что он сам отказался быть артистом одной роли и не испугался вовремя оставить Бонда в прошлом ради новых вызовов.

Главные фильмы с участием шотландского актера вспомнило издание "Лента.ру".

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"Доктор Ноу" (Dr. No), 1962

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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