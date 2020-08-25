Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет

25 августа исполняется 90 лет одной из самых влиятельных звезд в истории кино — Шону Коннери, бывшему эдинбургскому молочнику и моряку британского флота, который своей харизмой и статью задал золотой стандарт для такой легенды массового кинематографа, как Джеймс Бонд.
Карьера Коннери этим персонажем-иконой, впрочем, далеко не ограничилась — в первую очередь потому, что он сам отказался быть артистом одной роли и не испугался вовремя оставить Бонда в прошлом ради новых вызовов.
Главные фильмы с участием шотландского актера вспомнило издание "Лента.ру".
- 1. "Доктор Ноу" (Dr. No), 1962
- 2. "Голдфингер" (Goldfinger), 1964
- 3. "Марни" (Marney), 1964
- 4. "Бриллианты навсегда" (Diamonds are Forever), 1971
- 5. "Зардоз" (Zardoz), 1974
- 6. "Убийство в Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express), 1974
- 7. "Человек, который хотел быть королем" (The Man Who Would Be King), 1975
- 8. "Никогда не говори "никогда" (Never Say Never Again), 1983
- 9. "Имя розы" (The Name of the Rose), 1986
- 10. "Горец" (Highlander), 1986
- 11. "Неприкасаемые" (The Untouchables), 1987
- 12. "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade), 1989
- 13. "Охота за "Красным Октябрем" (The Hunt for Red October), 1990
- 14. "Скала" (The Rock), 1996
- 15. "Найти Форрестера" (Finding Forrester), 2000