Скандала не будет: Прилучный и Муцениеце договорились о разделе имущества и алиментах

Расставшиеся со скандалом киноактеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода поделят все полюбовно, пишет "Комсомольская правда".

По словам источника издания из окружения пары, Агата и Павел уже обо всем договорились. "И дом в Подмосковье, и столичную квартиру в свое время покупал Паша. Недвижимость приобреталась в ипотеку, которую он погашал, и документы оформлялись на него – с согласия жены, у которой было латвийское гражданство. Но споров нет сейчас – имущество поделили, Павел остался в доме, но дети и Агата смогут приезжать туда в любое время", - цитирует своего инсайдера "КП".

Также источник рассказал, что, возможно, позднее Прилучный отдаст детям и дом, за который актер пока выплачивает ипотеку. Пока же Павел достойно обеспечивает все нужды сына и дочери.

Его пока еще супруга в последнее время получила множество предложений о работе. И теперь она сможет выбрать то, что по душе ей, а не мужу. Ранее, как уточняет "КП" Прилучный часто контролировал, что и где делает Агата, и очень ревновал ее, запрещая участвовать в тех или иных проектах.