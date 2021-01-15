Скандальная сестра Меган Маркл написала о ней компрометирующую книгу

Скандальная сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант написала компрометирующую книгу "Дневник нахальной принцессы" о герцогине Сассекской. По данным Daily Star, презентация книги состоится в воскресенье, 17 января.

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Анонимный источник отметил в разговоре с журналом In Touch Weekly, что Меган Маркл вряд ли покажет прилюдно свое возмущение из-за книги сводной сестры. При этом известно, что Грант намерена поделиться с читателями "хорошими, плохими и грязными" подробностями о герцогине.

"Я не знаю, понравится ли ей то, что она прочтет. С чем-то она, вероятно, согласится, а с чем-то — нет, — заявила Грант. — Это честно, в этом и заключается баланс. Очевидно, что некоторые подробности ей не придутся по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду".

Прикованная к инвалидному креслу 56-летняя Грант утверждает, что ее мемуары не нацелены на то, чтобы разрушить репутацию Маркл. Она подчеркивает, что при написании книги старалась быть предельно откровенной.

Foto: Vida Press

Ранее Саманта обвиняла Меган Маркл в нежелании помогать отцу. "Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца", — возмущалась она, ссылаясь на платье Маркл от элитного британского бренда Ralph & Russo, которое актриса надела на фотосессию в честь помолвки с принцем Гарри.

Грант неоднократно нападала на сводную сестру: еще до объявления о помолвке она обещала выпустить "разоблачительную" книгу о Маркл, после которой, по ее словам, принц Гарри будет вынужден расстаться с актрисой. В многочисленных комментариях британским СМИ она называла Маркл "пустой, нарциссичной и повернутой на успехе". В 2008 году Грант диагностировали рассеянный склероз.

Друзья Маркл утверждают, что она никогда не общалась со сводными братом и сестрой — Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим. Поэтому их утверждения, что Меган забыла о них после начала отношений с принцем Гарри, — это попытка привлечь к себе внимание.