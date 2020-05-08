Телеведущая Дана Борисова стала героиней Youtube-шоу "Алена, блин!", где откровенно рассказала о некоторых подробностях своей жизни. Так, в ходе интервью она призналась, что не соблюдала обязательный 14-дневный карантин после возвращения из Чехии. Однако свое поведение она объяснила тем, что не знала о необходимости самоизолироваться.

"Богом тебе клянусь, я не располагала на тот момент информацией. Я, вообще-то, считала, да и сейчас считаю, что если человек прилетел, его должны, наверное, в аэропорту принять и куда-то препроводить и посадить. А что я должна куда-то позвонить — в какое-то КГБ — и на себя донести, ну, честно, я такой информацией не располагаю", — сказала Борисова.

На это ведущая шоу отметила, что, оказавшись в Москве, Дане вряд ли бы удалось увернуться от соответствующей информации. Однако, несмотря на это, Борисова не стала изменять привычному образу жизни. Попутно поведение Борисовой вызвало бурю возмущения среди ее соседей.

Ведущая также упрекнула Дану в том, что та ходила на съемки к Андрею Малахову и "трогала там стены и кашляла". Однако Борисова опровергла это обвинение, уточнив, что Малахов не звал ее к себе на программу в тот период. При этом она уточнила, что ведущий беспокоился о ней и спрашивал, нужна ли ей какая-нибудь помощь.

По словам Борисовой, она бы очень хотела ходить на шоу, поскольку ей это все "в кайф". Более того, у нее была "дурацкая идея" — умышленно заразиться коронавирусом. "Поверьте, это не из-за денег. Просто я по жизни такая. Вот я хожу, что-то придумываю — какие-то идеи. Придумашка! Я что-то сочиняю, я себя за это люблю и считаю, что это мое право быть такой", — сказала она, добавив, что хотела предложить какому-нибудь ток-шоу себя в героини, которая перенесла коронавирус.

По мнению 43-летней Борисовой, в ее возрасте коронавирус не представляет серьезной опасности. В качестве примера она привела 78-летнего певца Льва Лещенко, который недавно выписался из больницы в Коммунарке. "Ты пойми, мне очень скучно сидеть дома, у меня сейчас нет Полины — дочки. Она ушла на второй день после Праги, там была такая местная ссора. При том, что мы в Праге жили душа в душу, она на что-то обиделась и ушла к свекрови", — сказала телеведущая.

На вопрос, чем именно была обижена дочь, она ответила, что это были какие-то "мелкие мама-дочка-проблемы". Продолжая тему скуки, Борисова рассказала, что хотела устроить из своего возможного заболевания коронавирусом реалити-шоу. "Я люблю, когда рейтинг. Знаешь, больше всего на свете я люблю, когда мне звонят и говорят: "Блин, такой рейтинг был классный". Там не деньги даже, это не те деньги, за которые можно переболеть коронавирусом", — поделилась Дана.

Говоря о конфликте с балериной Анастасией Волочковой, в котором над ней повисла угроза судебного разбирательства, Борисова заявила, что для нее это было полной неожиданностью. "Анастасия решила защитить свою честь и достоинство, которых, простите меня, уже давным давно в природе не наблюдается, а она вдруг о них вспомнила и 6 апреля в Савеловский суд Москвы подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации", — сказала Борисова.

Поясняя, что именно стало причиной подобных событий, Дана ответила, что она несколько раз выступала в качестве эксперта в эфирах программы "Звезды сошлись", которые были посвящены актрисе Наталье Бочкаревой. Вместе с ней в роли эксперта выступала и Волочкова, которой дали слово первой. Анастасия предположила, что происходящая с актрисой история является "платой за успех". В ответ на это Борисова выступила с репликой: "Так, ну с Анастасией все понятно — алкоголичка защищает наркоманку". Именно после этого история и началась.