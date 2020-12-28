Скандально известное поместье Майкла Джексона обрело нового владельца

Скандально известное поместье короля поп-музыки Майкла Джексона "Неверленд" обрело нового владельца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Миллиардер, инвестор Рон Беркл выложил за него 22 миллиона долларов. Отмечается, что он был лично знаком с музыкантом.

Скандально известный объект недвижимости был выставлен на продажу в 2015 году, тогда за него просили 100 миллионов долларов. В последующие годы цена на него постоянно снижалась. В прошлый раз за поместье просили 31 миллион долларов, однако сделка сорвалась в последний момент.

Поместье короля поп-музыки находится в Лос-Оливосе (штат Калифорния, США). Джексон жил здесь 15 лет, пока не умер в 2009 году. Изначально имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Foto: AP/Scanpix

Недвижимость площадью 2700 акров построили в 1982 году. В Неверленде шесть спален, бассейн, огромные сады и зоопарк. На территории расположено озеро площадью четыре акра, три гостевых дома, а также есть прекрасный вид на горы. Джексон купил поместье в 1988 году за сумму в диапазоне от 19,5 миллиона долларов до 30 миллионов долларов.

В 2003 году певца обвинили в педофилии — якобы он растлевал малолетних мальчиков. Впоследствии вышел знаменитый фильм "Покидая Неверленд", где бывшие воспитанники артиста рассказали о его домогательствах. В результате поместье приобрело дурную славу.