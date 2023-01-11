Скандальные мемуары принца Гарри - шесть громких признаний
Foto: Kadrs no video

Во вторник в Великобритании в официальную продажу поступила книга "Запасной" - мемуары принца Гарри, герцога Сассекского. С полуночи к некоторым книжным магазинам выстроились очереди.

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Откровенные признания и отрывки из книги попали в прессу за неделю до официальной публикации и не сходят с главных полос британских газет. А сам автор раздает громкие интервью британским и американским телеканалам, разоблачая своих королевских родственников и британскую прессу.

Некоторые высказывания неоднозначно восприняли не только представители королевской семьи, но и британские венные, а также представители Талибана.

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