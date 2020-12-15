"Сказала, что разводимся": вдова Кобзона вспомнила, как уходила от певца

Нелли Кобзон поведала о том, как однажды ее брак с легендарным артистом, казавшийся крепким и безоблачным со стороны, был близок к краху.

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Вдова певца рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым, что в какой-то момент она сама предложила мужу разъехаться и пожить отдельно. В результате они полгода провели вдали друг от друга. "Он никогда в жизни у меня не просил прощения, что бы ни вытворял. Вот такой характер", – вспомнила мужа Нелли Кобзон.

В 1980-м Иосиф Давыдович и его супруга серьезно поссорились. Так, Нелли мечтала вместе с детьми пойти на Олимпиаду и просила мужа сопровождать их. Однако артист предпочел отправиться в правительственную ложу, чтобы встретиться с важными для него людьми и побеседовать с ними. В результате отказ очень расстроил его жену. Но дело не обошлось лишь одним крупным конфликтом. Кроме того, Нелли вспомнила и о том, что узнала об адюльтере мужа и испытала приступ ревности. Не выдержав обиды, она собрала вещи, взяла с собой детей и перебралась с дачи в городскую квартиру. "То есть мы не то чтобы были враги, не то чтобы мы не общались, но я первый раз вот так проявила свой характер железный, сказала: "Нет, я такие вещи простить не могу", – заметила вдова артиста.

Она же и приняла решение разъехаться и пожить некоторое время отдельно друг от друга. В тот момент она даже не рассматривала вариант примирения. "Я очень, очень на него обиделась и в сердцах сказала, что мы разводимся", – рассказала Нелли Кобзон. Несмотря на то, что певец отрицал измену, она слышала рассказы "добрых людей" и чувствовала, что дыма без огня не бывает.

Толчком к примирению супругов стала болезнь Кобзона. На нервной почве его разбил радикулит, и он с трудом передвигался без посторонней помощи. Об этом Нелли, отдыхавшей в Сочи вместе с сыном, рассказала няня. Увидев мужа таким несчастным и растоптанным, Нелли простила его, ее сердце дрогнуло. "Все-таки у нас двое было общих маленьких деток. Все встало на круги своя", – заключила вдова артиста.

За время их разлуки Кобзон осознал, как сильно любит свою семью, и признал, что не может обращаться со своей женой неуважительно. Он принял ее условия и увидел в Нелли человека, обладающего своей позицией и твердым характером. С этих пор он никогда не ставил ее в неловкое положение и относился к любимой супруге крайне деликатно.