Сказка закончилась. Украинская блогер София Стужук разошлась с латвийским мужчиной

Популярная украинская блогер София Стужук, которая оказалась в Латвии после начала войны в Украине, на днях сообщила о разрыве отношений с латвийским мужчиной, которого поначалу долго скрывала. Мужчина по имени Антон сообщил, что любит красавицу Софию, но совместное будущее для них обоих невозможно. Стужук ответила на вопросы своих поклонников, объяснив, как это произошло.

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София Стужук переехала в Латвию в марте со своими тремя детьми, спасаясь от войны на родине. Отношения с загадочным латвийским мужчиной позволили ей обрести комфортное место для жизни в Юрмале, где она недавно отпраздновала свое 27-летие. Стужук стала героиней местных таблоидов, которые не могли обойти вниманием такой красивый роман. И вот стало известно, что сразу после Лиго мужчина от нее ушел.

Эмоциональный пост о разрыве отношений, сопровождаемых множеством совместных фотографии и видео, Стужук выложила в свой Инстаграм.

"Второй раз в жизни разрешила себе полюбить. Так сильно. И, казалось, взаимно. Именно в эту минуту кажется, что больше никогда не смогу…. 8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай, и снова Рига….

Я уезжала от войны, но в Латвию — чтобы быть вместе. Я не понимаю как можно расставаться со словами "я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь". Вообще не понимаю, как можно расставаться, когда любишь, если любишь. Но у меня так не было никогда," — написала София в своем посте.

Стужук продолжает жить в Юрмале даже после расставания. Как пояснила София, она планирует пробыть в Латвии как минимум до сентября, но потом рассматривает другие места для жизни — Бали или Дубай. Однако она говорит, что могла бы и дольше оставаться в Латвии, где ей нравится, если бы нашла для своих детей подходящее учебное заведение.

Она также пояснила, что всего один "серьезный разговор о жизни" поставил точку в их отношениях. На вопрос, простит ли красавица Антона, если он решит к ней вернуться, Стужук ответила, что ей вообще нечего прощать. "Меня не запугали, не оскорбили. Мы просто поговорили и было принято решение. Но мои чувства сильны и так быстро не исчезнут. На данный момент я вообще ничего не понимаю и не планирую, чувствую, что нахожусь в тупике", — пояснила она.

Отвечая на другие вопросы своих более пяти миллионов фанатов девушка сообщила, что Антон в настоящее время улетел из страны, но пообещал позаботиться о ней и ее малышах в будущем.