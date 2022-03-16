С блокировкой Instagram в России многие артисты потеряют значительную часть своего дохода. Такие знаменитости, как Ольга Бузова, Настя Ивлеева и Полина Гагарина, зарабатывали на платформе сотни тысяч евро в год. И безболезненно перенести свою деятельность в другие соцсети у них вряд ли получится, пишет Газета.ру.

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С 14 марта на территории России закрыт доступ к Instagram. Блокировка соцсети ударит по заработкам блогеров, которые получали крупные суммы за рекламу в своих аккаунтах. В течение последних нескольких лет доходность этой ниши непрерывно росла — по словам руководителя российского сервиса ADinBlog Павла Аминева, в этом году объем рекламы в Instagram успел вырасти на 10% в сравнении с 2021-м. При этом за последние три недели количество размещенной рекламы уже упало примерно в пять раз.

"С сегодняшнего дня, когда доступ к Instagram возможен только через VPN, охваты постов упадут еще минимум в два раза, как и заработок блогеров. Точные цифры можно будет посмотреть через неделю, когда люди привыкнут к новым условиям, — сказал Аминев изданию. — Медийные персоны и опытные блогеры найдут свою аудиторию в других соцсетях и продолжат зарабатывать там. Но, поскольку пока аудитории у них в других соцсетях нет, заработок не может сравниться с текущим".

За несколько дней до блокировки Instagram большинство блогеров поделились ссылками на свои Telegram-каналы. По мнению Аминева, на этой платформе звездам соцсетей будет сложно продавать рекламу и поддерживать число охватов на уровне Instagram.

"Можно ожидать, что более массовой соцсетью станет "ВКонтакте". Там похожий с Instagram функционал и много собственной аудитории. Плюс "ВКонтакте" быстро сориентировался в текущей обстановке и подключил функцию переноса постов из Instagram, что сильно облегчает переход блогеров в эту соцсеть".

Чтобы интегрироваться в новых соцсетях, блогерам-миллионникам понадобится время, считает представитель коммуникационного агентства PR Partner Мария Погораева, в Instagram рекламодатели платили большие гонорары за раскрученный аккаунт.

"Процесс будет сложным. Еще до того, как Instagram заблокировали, инстаблогеры пытались делать контент для Telegram, но попытки были неудачными. Например, Настя Ивлеева, у которой было в Instagram больше 18 млн подписчиков, сейчас в Telegram имеет чуть меньше 700 тыс., — отметила эксперт. — Думаю, разница [в доходах] пока будет невосполнима".

Сколько российские звезды зарабатывали в Instagram за год (источник: ADinBlog):

Ольга Бузова, певица, телеведущая

Доход в Instagram за 2021 год: 462 тыс. евро

Количество подписчиков: 23,3 млн

Стоимость одного поста на странице Бузовой — от 3 до 6,5 тыс. евро, stories — 2 тыс. евро

Настя Ивлеева, телеведущая

Доход в Instagram за 2021 год: 295 тыс. евро

Количество подписчиков: 18,9 млн

Аня Покров, телеведущая, певица

Доход в Instagram за 2021 год: 230 тыс. евро

Количество подписчиков: 7,3 млн

Ида Галич, телеведущая

Доход в Instagram за 2021 год: 230 тыс. евро

Количество подписчиков: 6,6 млн

Полина Гагарина, певица

Доход в Instagram за 2021 год: 220 тыс. евро

Количество подписчиков: 8,6 млн

Дина Саева, модель, певица



Доход в Instagram за 2021 год: 160 тыс. евро

Количество подписчиков: 9,3 млн

Рената Литвинова, режиссер, актриса



Доход в Instagram за 2021 год: 146 тыс. евро

Количество подписчиков: 1,2 млн

Ксения Собчак, телеведущая, журналистка



Доход в Instagram за 2021 год: 143 тыс. евро

Количество подписчиков: 9,3 млн

Елена Темникова, певица

Доход в Instagram за 2021 год: 135 тыс. евро

Количество подписчиков: 5 млн

Клава Кока, певица

Доход в Instagram за 2021 год: 105 тыс. евро

Количество подписчиков: 8,1 млн