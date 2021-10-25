Сколько зарабатывает телохранитель Аллы Пугачевой
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Руководитель агентства телохранителей рассказал сколько зарабатывают телохранители звезд.

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По словам главы агентства телохранителей Александра Алиева, знаменитости не только выплачивают секьюрити гонорары, но и балуют бонусами. "Средняя зарплата сотрудника агентства — от 120 тысяч рублей (1450 евро) и выше, доходит до 200–220 тысяч рублей (2400-2650 евро). Бывает так, что клиенты сами дают какие-то бонусы. У нас был случай, когда одному из наших телохранителей один наш клиент оплачивал ресторан на день рождения", — рассказал он в передаче НТВ "Ты не поверишь".

Алиев уточнил, что охрану для своих семей нанимают Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Николай Басков. Киркоров также появился в передаче и признался, что со своим телохранителем Сергеем работает уже более 25 лет. "Сережа уже какой-то член семьи. Он со мной уже 25 лет. Он и помощник, он и в доме приберет, и уберет", — уточнил эстрадный исполнитель.

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