Скончалась топ-модель Стелла Теннант
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, написала газета The Guardian со ссылкой на ее семью.

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«С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать», — говорится в заявлении.

Родные модели попросили все уважительно отнестись к их частной жизни. Детали прощания будут объявлены позже.

Теннант родилась в семье потомственных аристократов и начала карьеру модели в 1990-х. Она считается музой известного модельера Карла Лагерфельда.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Карл Лагерфельд
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