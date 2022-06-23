Скончался 48-летний солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Солист группы "Ласковый май" скончался в домодедовской больнице. У него была острая сердечная недостаточность, По предварительным данным, причиной смерти бывшего солиста группы "Ласковый май" (1986—1991) стал обширный инфаркт, сообщает Meduza.
Шатунову было 48 лет. Факт смерти Шатунова подтвердил, в частности, телеграм-каналу "Звезда" менеджер певца.
После ухода из группы "Ласковый май" кумир 80-90-х уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. Работал студийно, но потом стал давать сольные концерты по всему русскоязычному пространству.
На прошлой неделе появилась информация, что Юрий Шатунов выиграл суд у своего бывшего продюсера Андрея Разина по делу об авторском праве на песни "Ласкового мая". В постановлении сказано, что музыкальный продюсер незаконно присвоил исключительные права на творчество группы. Основатель "Ласкового мая" пригрозил певцу крупными исками. По словам Разина, права на песни "Ласкового мая" российский суд отобрать у него не может - они принадлежат правообладателям из США. Шатунов мог исполнять хиты музыкального коллектива только на территории РФ, а защитить свои права в Америке у певца не было возможности.
Визитная карточка Юрия Шатунова - "Белые розы". Как это было
Шатунов тогда прокомментировал, что полностью уверен в законности своей победы. "У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, я это называю предсмертными судорогами".
Крестным отцом сына Шатунова Дэнниса был рижский продюсер Сергей Тимчук.