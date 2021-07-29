Скончался басист группы ZZ Top Дасти Хилл

В возрасте 72 лет скончался басист легендарной группы ZZ Top Дасти Хилл, сообщает издание Lad Bible со ссылкой на других членов музыкальной группы.

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"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш компадре, Дасти Хилл, скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его стойкого присутствия и добродушия", — заявили гитарист Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою карьеру музыканта он начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом и Фрэнком Бирдом.

Трио с Билли Гиббонсом Хилл и Бирд организовали в 1968 году, этот состав оставался неизменным до этого дня.

27 июля СМИ сообщили о смерти бывшего барабанщика и одного из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисона. Ему было 46 лет. Причины смерти музыканта не разглашаются.