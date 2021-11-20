Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС.

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"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", — сказал ректор.

Гаркалин умер в возрасте 67 лет.

Актера доставили в реанимацию в Москве в начале октября, он боролся с коронавирусной инфекцией. Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.

8 ноября осведомленный источник сообщал об экстренной операции, проведенной Гаркалину. Сообщения о тромбозе и ампутации руки появились в прессе 15 ноября.

Позднее агент артиста Наталья Теплова заявила, что информация о том, что Гаркалину якобы грозит ампутация левой руки из-за тромбоза, не соответствует действительности.