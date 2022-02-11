Скончался известный шеф-повар Мартиньш Ритиньш

В возрасте 72 лет после тяжелой борьбы с коронавирусом из жизни ушел знаменитый повар и предприниматель Мартиньш Ритиньш.

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Ритиньш умер в больнице Страдиня, куда был госпитализирован в конце декабря с коронавирусной инфекцией.

В начале января его состояние улучшилось и врачи перевели его из реанимации в отделение интенсивной терапии, однако несколько дней спустя Ритиньшу стало хуже. По словам его брата, медики ввели его в искусственную кому и в этом состоянии он провел три недели.

Все усилия врачей оказались тщетны и 11 февраля стало известно, что Ритиньш умер.

Известно, что шеф-повар был вакцинирован, в том числе бустерной вакциной. При госпитализации у него констатировали заражение штаммом "дельта".

Мартиньш Ритиньш руководил рестораном Vincents с 1994 года, был большим энтузиастом и зачинателем движения slow food в Латвии. В 2007 году стал кавалером ордена Трех Звезд.

Ритиньш родился в 1949 году в Англии, с 1984 по 1992 жил и работал в Канаде, а в 1993 приехал на родину предков в Латвии. Помимо ресторана он вел телевизионные кулинарные шоу, сделавшие его очень известным.

В декабре прошлого года он представил книгу о себе De profundis, написанную его близкой подругой Линдой Апсе. В книге раскрывались неизвестные широкому кругу истории из жизни Ритиньша.