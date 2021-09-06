Скончался легенда французского кино Жан-Поль Бельмондо

Как сообщают французские СМИ, актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Артист скончался 6 сентября, его смерть подтвердил адвокат.

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Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо, профессора изящных искусств.

В школьные годы хотел стать или спортсменом, или артистом, но в итоге в 20 лет все же решил быть актером и поступил в Национальную консерваторию драматического искусства. После завершения работал в театре.

В кино дебютировал в 1957 году в фильме "Пешком, верхом и на машине", однако при финальном монтаже эпизоды с Бельмондо были вырезаны. Всемирную славу актеру принесла роль в фильме "На последнем дыхании". Лучшие роли, по признанию критиков, Бельмондо сыграл у режиссеров французской "новой волны": Жан-Люка Годара ("Женщина есть женщина"), Луи Маля ("Вор"), Франсуа Трюффо ("Сирена с "Миссисипи"), Клода Шаброля ("Доктор Пополь"), Алена Рене ("Стависки").

Став к середине 1980-х одним из самых коммерчески успешных актеров Франции, вернулся на театральную сцену, одновременно продолжая работать в кино.

В августе 2001 года артист перенес инсульт, из-за которого утратил речь и возможность нормально двигаться. Бельмондо сумел справиться с последствиями болезни и в 2008 году вернулся к работе, снявшись в ленте "Человек и его собака".

У актера трое детей (старшая дочь Патриция погибла в 1994 году) от двух браков - Флоренция, Поль и Стелла.

Жан-Поль Бельмондо является обладателем многочисленных наград.