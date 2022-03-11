Скончался солист "Отпетых мошенников", СМИ сообщают о самоубийстве

10 марта умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос (Вячеслав Зинуров). Ему было 50 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишут СМИ, в этот день он должен был дать два интервью, однако перестал выходить на связь. В следственном комитете сообщили, что тело 50-летнего мужчины было найдено в подмосковной деревне Капорки. При этом признаков криминальной смерти обнаружено не было, пишет Lenta.ru.

По информации Super, артист покончил жизнь самоубийством. Издание отмечает, что он собирался судиться с другим участником группы Сергеем Амораловым. По словам близких Зинурова, тот в последние годы забирал большую долю гонораров. Финансовые разногласия и уход из коллектива в прошлом году стали для Зинурова огромным стрессом.

Группа "Отпетые мошенники" была образована в 1996 году. Помимо Тома Хаоса в нее входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. За свою карьеру "Отпетые мошенники" выпустили семь студийных альбомов и прославились такими хитами, как "А у реки", "Девушки бывают разные", "Бросай курить", "Всяко-разно" и "Люби меня, люби".