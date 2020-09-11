Скончался ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Капитан первой команды "Бессмертных" в игре "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова" Максим Поташев.

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"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", — написал магистр, Он также сообщил, что причиной смерти стал инсульт.

В беседе с "Газетой.Ru" об уходе Михаила Смирнова высказался магистр ЧГК Виктор Сиднев. Он охарактеризовал знатока как приятного и обходительного человека.

"Жалко, очень хороший человек, очень добрый, пользовался большим уважением в клубе. И, кстати, первый капитан команды "Бессмертных" — это звание, которое присваивал Ворошилов, когда был еще живым. И, наверное, это первый из "Бессмертных", кого не стало", — сказал Сиднев.

Юрист Михаил Барщевский, еще одна звезда клуба, также отметил высокие моральные качества интеллектуала. "Миша Смирнов, с моей точки зрения, был очень интересным, интеллигентным, мягким человеком, очень приятным в общении. Был период, когда мы довольно тесно общались, а потом он реже стал появляться в клубе, и наше общение с ним стало более редким. Его можно было охарактеризовать как концентрированного интеллигента", — сказал Барщевский.

Смирнов играл в ЧГК с 1988 по 2010 год и был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные интеллектуалы.

"Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой, — говорится в сообщении клуба в соцсетях. — В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова".

Один из поклонников ЧГК Руслан Файзуллин, который следит за игрой с 1994 года, назвал Смирнова легендарным капитаном. "Чем он велик? Именно его команда первой завоевала "бессмертный" титул знатоков и знаменитые красные пиджаки, именно под его руководством взошла звезда Максима Поташева, команды Михаила Смирнова и Алексея Блинова признаны лучшими командами 90-х годов, команда Михаила Смирнова представляла команду знатоков на юбилейных играх, посвященных 20-летию игры "Что? Где? Когда?" — отметил Файзуллин. — В моей жизни Михаил Смирнов занимает отдельную строчку: именно благодаря ему мне удалось побывать на игре и осуществить свою мечту".

По образованию Смирнов был журналистом. Он присоединился к "Что? Где? Когда?" в 1988 году и стал капитаном одной из самых заметных команд 1990-х с наибольшим индексом интеллекта в клубе. В первой в истории проекта борьбе за звание "Бессмертных" (данный титул позволял оставаться в клубе даже при поражении) команда Смирнова победила со счетом 6:5.