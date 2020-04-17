Актер из фильма "Рэмбо: Первая кровь" и двукратный обладатель театральной премии "Тони" Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года. По словам его дочери, смерть произошла по естественным причинам и не связана с коронавирусом.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что прошлой ночью наш отец Брайан ушел из жизни по естественным причинам — у него не был диагностирован COVID. Его жена Дженнифер, семья и многочисленные друзья будут скучать по самому лучшему, очень щедрому, гордому и обожаемому отцу и дедушке", — написала дочь Деннехи в Twitter.

Коллега актера по фильму "Рэмбо: Первая кровь" Сильвестр Сталлоне посвятил трагедии пост на своей странице в Instagram и заявил, что "мир лишился великого артиста". "Ушел из жизни великий актер Брайан Деннехи. Он был просто гениальным исполнителем. К тому же он был ветераном войны во Вьетнаме, который мне сильно помог при создании персонажа в "Рэмбо", — написал Сталлоне.

Актриса Миа Фэрроу опубликовала в Twitter милую фотографию Деннехи с щенком. "Я опустошена новостью о смерти потрясающего Брайана Деннехи. Работать с ним было величайшим удовольствием моей карьеры. И в моей жизни мало столь ценных друзей. Я сделала это фото за сценой, когда мы оба играли в "Любовном послании". Он обожал моего щенка Боуи", — поделилась Фэрроу.

Популярная в 1960-х годах 79-летняя певица Нэнси Синатра выразила соболезнования в комментариях дочери Деннехи. "Мне очень жаль, что вы потеряли своего замечательного отца, и я надеюсь, что теплые воспоминания поддержат вас в это самое трудное время. Мир тоже его любил. Мое сердце разбито", — написала Синатра.

Актер родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте, штат Коннектикут. Он изучал историю в Колумбийском университете и успешно выступал за студенческую команду по американскому футболу. Отслужив в морской пехоте с 1959 по 1963 год, Деннехи получил степень магистра драматического искусства в Йельском университете. Позднее в одном из интервью он признавался, что во время срочной службы воевал во Вьетнаме.

В 1977 году актер начал сниматься в телевизионных сериалах "Коджак", "Серпико", "Династия", "Даллас", "Лу Грант" и других. В возрасте 39 лет Деннехи дебютировал в большом кино, появившись в фильме Ричарда Брукса "В ожидании мистера Гудбара". Далее последовали роли в лентах "Крутой наполовину", "Кулак", "Грязная игра", "Маленькая мисс Маркер" и других. В фильме Питера Гринуэя "Живот архитектора" Деннехи сыграл модного американского архитектора Сторли Крэклайта, за что был отмечен наградой на Чикагском кинофестивале.

Широкая известность пришла к актеру в 80-х, когда он исполнил роль противостоящего герою Сталлоне шерифа Уилла Тизла в фильме "Рэмбо: Первая кровь". Тогда же он снялся в детективе "Парк Горького", дилогии "Иллюзия убийства" и триллере "Бестселлер".

Критики высоко оценили гармоничный дуэт Деннехи с Джеймсом Вудсом в "Бестселлере", где они сыграли полицейского и мошенника. Также актер снялся в криминальной драме 1990 года "Последний из достойнейших", инди-фильме "Счастливые звезды над Генриеттой" с Робертом Дюваллом в главной роли и мини-сериале "Прогулка мертвеца". В 90-х Деннехи получил главные роли в фильмах "История Джеки Прессера", "Увалень Тони", "Уходящая жизнь". За главную роль в телеверсии бродвейской постановки "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера актер завоевал "Золотой глобус" и был номинирован на премию "Эмми".

Также он получил номинации на телепремию за роли адвоката в драме "Убийство в маленьком городе", дельца фондовой биржи в мини-сериале "Под тяжестью доказательств" и серийного убийцы Джона Уэйна Гейси в телефильме "Поймать убийцу". Всего он был номинирован на "Эмми" шесть раз.

В 1995 году Деннехи дебютировал в бродвейском спектакле по пьесе Брайена Фрила "Нужен перевод" с Даной Дилейни. За роли в театральных постановках он дважды получал престижную премию "Тони".