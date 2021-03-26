Скоро они придут. Певица Катя Лель предсказывает прибытие инопланетян

Российская певица Катя Лель, несколько лет назад рассказавшая о похищении пришельцами, в интервью "Комсомольской правде" заявила, что постоянно видит инопланетных гостей нашей планеты.

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В 2014 году артистка рассказала, что в юном возрасте была похищена представителями внеземной цивилизации. По словам Лель, ее доставили на космический корабль, где изъяли зубы - без крови и боли.

С тех она постоянно чувствует присутствие пришельцев и связь с ними. Она уверена, что ее зубы были нужны были для экспериментов, а в ней самой есть часть ДНК инопланетян "из прошлых воплощений". Более того, каким-то образом "гости" сообщили Кате о существовании двух ее клонов на других планетах.

Несмотря на то, что многие относятся к ее заявлением скептически и даже смеются, она спокойно реагирует на насмешки. "Если люди не верят, им просто нужно время. И знаете, сегодня люди уже не смеются. Умные просто молчат", - цитирует певицу "КП".

А недавно, поделилась Катя Лель, она видела пришельцев из окна своего дома в центре Москвы. "Я их часто вижу, - говорит артистка. - Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут".

Она уверена, что была избрана, но не знает с какой целью, однако относится к этому без страха: "У меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо".