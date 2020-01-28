Скоро свадьба? Мария Шарапова показала кольцо с бриллиантом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российская теннисистка Мария Шарапова случайно породила слухи о своей скорой свадьбе.

В stories профиля спортсменки в Instagram было опубликовано фото с приготовлением торта, где можно заметить кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце Шараповой. Возможно, это руки вовсе не Марии, а ее мамы, так как в подписи к снимку написано: "Возложила ответственность сделать его круглым на маму" (I provided mom with the responsibility to make it into a circle).

Никаких пояснений Шарапова, которая не делится подробностями личной жизни, давать не стала. Тем не менее, в Сети начали активно распространяться слухи о помолвке Марии с британским миллионером Александром Гилксом.

О романе спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8, специализирующегося на предметах искусства, заговорили в начале 2018 года, когда пару заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Как сообщала пресса, они прилетели на одном самолете, а затем уехали вместе на одном автомобиле.

Об Александре Гилксе известно, что он учился вместе с принцами Уильямом и Гарри, причем с последним они являются хорошими друзьями. Ранее Гилкс был женат на дизайнере Мише Нонну, с которой прожил в браке 13 лет. Миша - близкая подруга невесты принца Гарри Меган Маркл. Говорят, что именно она познакомила актрису с женихом. Также, как пишут таблоиды, Гилкс дружит с Кейт Миддлтон, а когда-то даже встречался с ее младшей сестрой Пиппой.

Ни Шарапова, ни Гилкс никаких комментариев относительно своих отношений не дают, но и не скрываются - пара вместе посещает различные мероприятия. Также папарацци несколько раз удалось снять их во время романтического отдыха, а в профиле Гилкса можно найти несколько совместных снимков с Марией. Сама же она такие фотографии почти не публиковала.

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A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on Dec 25, 2019 at 2:11pm PST
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A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on May 7, 2019 at 11:24am PDT
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A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on May 6, 2019 at 10:47pm PDT

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