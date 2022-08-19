Слава Украине! Филиппа Киркорова застали врасплох в ресторане Лас-Вегаса
Foto: Privātais arhīvs

В четверг в социальной сети Twitter был опубликован видеоролик, в котором самопровозглашенный король российской эстрады Филипп Киркоров гуляет в американском Лас-Вегасе. Как поясняет сам артист, в "Городе греха" он сейчас отдыхает и "подзаряжает батарейки".

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Наслаждаясь поездкой в ​​недружественные России Соединенные Штаты, артист позировал перед зданием, где снималась некогда популярная мыльная опера "Санта-Барбара", а также щеголял в шикарном спортивном образе от Louis Vuitton.

Согласно тому, что опубликовал сам Киркоров в своем Instagram, в Лас-Вегасе посетил выступление цирковой труппы Cirque du Soleil, которая представила пикантную программу, предназначенную для взрослых.

Певец не скрывает восторгов по поводу Лас-Вегаса. "Лас-Вегас - это мультинациональная точка на карте для всего мира, вне зависимости от твоего паспорта, цвета кожи, взглядов. Здесь все говорят на одном языке, с большим удовольствием каждый раз встречаюсь здесь со своими коллегами, западными артистами и говорим о новом, создаем исключительный вайб созидания и творчества, именно сюда я "сбегаю" от усталости, перезарядить батарейки, и лучшее средство для этого это неподражаемая и вечная музыка.", — объясняет Киркоров и хвалит цирковое шоу, коллектив которого воплощает "peace & love".

Однако не так просто пришлось Киркорову в одном из ресторанов Лас-Вегаса, куда он прибыл в сопровождении охраны. Один из посетителей узнал певца и выкрикнул "Слава Украине!", чем изрядно удивил артиста.

Хотя Киркоров является давним другом Владимира Путина, ему не запрещен въезд в США, поскольку Киркоров является гражданином Болгарии и путешествует по болгарскому паспорту. Как известно, в ряде стран ему присвоен статус "персона нон грата" - певцу запрещен въезд в Эстонию, Литву, Молдавию и другие места на пять лет.

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