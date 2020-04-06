"Сливал миллионы в прорву". Филипп Киркоров рассказал про своих любовниц

Популярный блогер Настя Ивлеева в период самоизоляции, как и многие другие, продолжает работать - брать интервью у знаменитостей. Правда, теперь ушла в другой формат - видеозвонки.

Интервью она теперь делает в виде прямых эфиров в социальных сетях под названием "Прямой карантин". Ее собеседниками уже побывали многие знаменитости, а недавно неожиданные признания сделал Филипп Киркоров, который рассказал о своих романах.

По словам певца, в последние годы у него были отношения, которые не привели ни к чему серьезному, заканчиваясь разочарованием. "Сейчас я один и мне это состояние нравится, - рассказал Филипп. - Но я не зарекаюсь. Если я влюбляюсь, то начинаю в эту прорву сливать миллионы денег, сил, времени... А потом мне становится так жалко. Не денег, а себя жалко, что я столько времени убил на человека, который этого недостоин. А главное, что я особо ничего не получил. Обманывался только постоянно. И мне так это дело надоело, что, если вдруг в мою жизнь придет что-то настоящее, я, может быть, это не замечу. Но это я сейчас говорю, не хочу зарекаться. Я ж не знаю, может, завтра это чувство меня найдёт и мне крышу снова снесет".

Видеозапись этого разговора пока не опубликована, но доступны интервью с Максимом Галкиным, Александром Гудковым и другими.

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Apr 4, 2020 at 3:00am PDT

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Mar 28, 2020 at 2:07am PDT