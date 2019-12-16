Участник команды КВН "Уральские пельмени" и одноименного шоу на СТС Дмитрий Брекоткин рассказал об увеличении запретных тем на телевидении и не исключил, что острые и политические шутки придется перенести в пока еще более свободный интернет.

В интервью екатеринбургскому порталу E1.Ru Брекоткин признал, что запретных тем на телевидении стало "намного больше". "Сначала про президента можно было шутить, но аккуратно, сейчас уже ничего нельзя. Слово "Путин" запрещено. Это Волан-де-Морт, о котором нельзя говорить. Можно было про Медведева или про депутатов. Сейчас нет. Про Роскосмос раньше шутили, сейчас это вроде как национальный проект", - сказал шоумен.

По его словам, под нож пошел и юмор о пенсионной реформе, сама эта фраза "была запрещена". По мнению Брекоткина, это не что иное, как жесткая цензура. Юморист не исключил, что "Уральские пельмени" будут выкладывать свои острые и политические штуки в YouTube, где тоже есть цензура, но в сравнении с ТВ это "небо и земля".

"Мы находимся в режиме разрабатывания контента для интернета. Мы генерируем эти идеи, придумываем, что это может быть", - сказал Брекоткин, но допустил, что может "победить лень", "и мы будем лежать на диване и брюзжать о том, что СТС не дает в эфир то, что мы придумываем".

Содержание интервью шоумена дошло до Кремля: журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласен ли он, что на ТВ стало больше цензуры, и правда ли, что шутки про Путина под запретом. Песков ответил лаконично: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный", передает ТАСС.

Впрочем, в той же беседе с журналистами представителю Кремля пришлось комментировать ситуацию, наглядно показывающую, что цензура или самоцензура на ТВ все-таки есть - по поводу фразы "Путин - хубло?", вырезанной из сериала "Слуга народа", и о последующем исчезновении сериала из эфира ТНТ. Песков по традиции сказал, что это не вопрос Кремля, но все же пояснил, что ТНТ - частный телеканал, на редакционную политику которого власти страны никак не влияют.

На ТНТ не объяснили, почему вырезали шутку про "хубло" (так герои сериала называют часы марки Hublot), а прекращение показа после трех серий, хотя в телепрограмме был заявлен весь первый сезон "Слуги народа", объяснили "маркетинговым ходом". На телеканале утверждают, что так было задумано с самого начала, чтобы "усилить узнаваемость" платной платформы ТНТ, для которой сериал и покупался. Однако даже на платном сервисе эпизод про "хубло" вырезали.

В ноябре целой речью о ситуации на ТВ и в стране в целом разразился ведущий Первого канала Максим Галкин. Выступая на концерте в Новосибирске, шоумен в шутливой и откровенной манере посетовал, что "с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова", рассказывать в эфире можно далеко не все, а Путин находится у власти так давно, что его фамилия превратилась в должность. Самому президенту, отметил юморист, скучно и с мировыми лидерами, и с собственным народом, потому что он мыслит другими масштабами - "Марс мысленно завоевывает". После этого слова Галкина о цензуре кинулись опровергать главные пропагандисты госканалов.

Россиянам же откровения Галкина понравились: зал смеялся, ролики с его выступлений в разных городах страны собрали миллионные просмотры. Шоумен даже на время стал "лидером оппозиции", а сам факт того, что на Галкина внезапно обрушилась новая волна популярности, свидетельствует, что смелых шуток про власть действительно стало не хватать, заметили в соцсетях. Ведущему впоследствии пришлось уверять, что он не собирается идти в политику и баллотироваться в президенты: "У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации".