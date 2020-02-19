СМИ: 40-летняя подруга Аль Пачино бросила его из-за возраста и скупости

Израильская артистка Мейталь Дохан ушла от Аль Пачино после двух лет романа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летняя актриса пояснила, что приняла решение о расставании из-за скупости возлюбленного и разницы в возрасте. "Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже пожилой человек. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго", — рассказала Дохан.

Она также пожаловалась, что 79-летний Аль Пачино не дарил ей дорогие подарки. "Как бы помягче сказать, что он не любит тратить деньги? Он покупал мне только цветы", — поделилась бывшая возлюбленная актера.