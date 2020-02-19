СМИ: 40-летняя подруга Аль Пачино бросила его из-за возраста и скупости
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Израильская артистка Мейталь Дохан ушла от Аль Пачино после двух лет романа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летняя актриса пояснила, что приняла решение о расставании из-за скупости возлюбленного и разницы в возрасте. "Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже пожилой человек. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго", — рассказала Дохан.

Она также пожаловалась, что 79-летний Аль Пачино не дарил ей дорогие подарки. "Как бы помягче сказать, что он не любит тратить деньги? Он покупал мне только цветы", — поделилась бывшая возлюбленная актера.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

13

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form