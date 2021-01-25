СМИ: 41-летний стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой

В Москве нашли тело известного актера и стендап-комика, участника "Stand Up Show" Александра Шаляпина. Предполагается, что он совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал "112". Директор артиста подтвердила его смерть.

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По словам директора, о смерти 41-летнего артиста ей рассказала супруга Александра Шаляпина.

Ранее СМИ сообщили, что тело Шаляпина было найдено в его московской квартире. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Как уточняет канал, Шаляпина обнаружила мертвым дома жена, которая вызвала сотрудников экстренных служб. "На месте полиция и скорая. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

Актер и стендапер Карен Арутюнов в беседе с "Пятым каналом" рассказал о том, что перед смертью его коллега Александр Шаляпин проходил лечение от алкогольной зависимости. По словам Арутюнова, он не общался с Шаляпиным около полугода. "Мы не общались, потому что он был на лечении все это время. Полгода, больше", — уточнил он. "Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. С женой тоже не поддерживаю связь", — добавил Арутюнов.

Директор Шаляпина Мария Малякина рассказала о том, что ранее артист страдал от депрессии. В беседе с телеканалом "Звезда" директор артиста Мария Малякина рассказала, что Шаляпин страдал от депрессии. Болезнь появилась у него весной 2020 года, когда были отменены все концерты. "Просто в целом упадок, он считал, что все плохо, и из-за коронавируса тоже", — отметила Малякина.

Она также подтвердила, что в последнее время он был на реабилитации, лечился от алкогольной зависимости. Из клиники актер выписался 21 января. Директор уточнила, что в феврале у Шаляпина должны были состояться концерты.

Шаляпину был 41 год. Дебютом Александра стала роль в ленте "Бумер: Фильм второй" в 2006 году. Зрителям он также известен по своим работам в картинах "Универ. Новая общага" (сериал), "Женщины против мужчин", "Тяжелый песок" (сериал) и другим. Победитель в номинации "Альтернативная пародия" на фестивале "Большая Разница Одесса 2011".