СМИ: Актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ за критику войны

Российские СМИ сообщают об увольнении звезды сериала "Кухня" из театра за антивоенную позицию. Сам Назаров заявил, что ничего об этом не знает, но театры уже начали отменять его спектакли.

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Актер Дмитрий Назаров и его жена актриса Ольга Васильева были уволены из театра МХТ имени А.П.Чехова из-за его антивоенных высказываний, сообщило в пятницу, 13 января, издание "МК" со ссылкой на источники в театре. Приказ об увольнении якобы подписал худрук театра Константин Хабенский, который до этого пытался безуспешно "вразумить" артиста.

Позднее информацию об увольнении актеров подтвердил РБК замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. По его словам, решение об увольнении было принято по итогам разговора Назарова с Хабенским.

Еще в четверг издание Tagilcity сообщило, что намеченный на 1 февраля спектакль с участием Назарова и Васильевой в Нижнем Тагиле был отменен, связав это с антивоенной позицией актера. Ранее отмены спектакля требовали поддерживающие войну так называемые Z-активисты.

Между тем сам Назаров, по всей видимости, информации о своем увольнении к вечеру пятницы не получил. "Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - прокомментировал он эту новость Msk1.ru.

Назаров и антивоенная поэзия

Дмитрий Назаров, если судить по его YouTube-каналу, действительно выступает против войны РФ в Украине, в основном, декламируя соответствующие стихи. "Мы молодость страны сейчас теряем - ложится в пыль России генофонд", - такие строчки прочитал актер в одном из последних видеороликов, посвященном российским потерям на войне.

Назаров - один из популярнейших российских актеров старшего поколения, официальный исполнитель роли Деда Мороза в Великом Устюге и звезда сериала "Кухня".