СМИ: Алина Кабаева скрывается в Швейцарии с четырьмя детьми от Путина

"Любовница Владимира Путина Алина Кабаева скрывается в Швейцарии с четырьмя малолетними детьми", сообщил таблоид Page Six, ссылаясь на свои источники.

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"Пока Путин совершает нападение на Украину, атакуя невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии — по крайней мере, на данный момент", — цитирует свой источник издание.

Он также утверждает, что 38-летняя Кабаева имеет четверых детей от 69-летнего президента России. Это 7-летние дочери-близнецы, которые родились в феврале 2015 года в Швейцарии, и два сына."У всех детей есть швейцарские паспорта, и, думаю, что у нее тоже", - говорит инсайдер.

Foto: AFP/Scanpix

Официально Путин и Кабаева никогда не подтверждали свою связь, как и в целом ни один из них не рассказывал о личной жизни.

Известно, что Путина есть две взрослые дочери от брака с Людмилой Путиной (в девичестве - Шкребнева), но публично с ними он никогда не появлялся и отвергал любые вопросы о детях.

Как напоминает Page Six, в 2008 году российская газета "Московский корреспондент" опубликовала статью, что Путин развелся с женой и собирается жениться на Кабаевой. Кремль опроверг эту историю, газета вскоре была закрыта, однако слухи продолжали появляться. Например, о том, что Путин и Кабаева тайком обвенчались в православной церкви.

Foto: AFP/Scanpix

При этом, отмечает издание, она 8 лет занимала депутатское кресло в Госдуме, а в 2014 году Кремль назначил ее руководителем государственной Национальной Медиа Группы (в нее входит, например, Первый канал) с зарплатой в размере 10 миллионов долларов в год. Несмотря на высокую должность, на публике Алина Кабаева в последние годы появлялась крайне редко.

Что же касается выбора страны, полагает Page Six, тут Путин просчитался. 28 февраля Федеральный совет Швейцарии объявил, что заморозил активы ряда российских физических лиц и компаний, отметив, что "финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова должны быть введены в действие немедленно".

Правда, пока неясно, как это решение может сказаться на Кабаевой и предполагаемых детях, если они действительно имею паспорта Швейцарии, а их активы старательно засекречены.