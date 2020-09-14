СМИ: Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж

Актрису Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж. Об этом сообщила ее коллега Виктория Пьер-Мари в передаче "Основано на реальных событиях", вышедшей на телеканале НТВ.

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Виктория отметила, что второй муж Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, был настоящим "узурпатором" в их семье. Супруг запрещал Анастасии работать, ограничивал ее свободу, а после начал поднимать руку на Заворотнюк. Об этом рассказала актриса Лия Волянская, знакомая с ситуацией в семье Анастасии.

"Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил ее, бил собственного ребенка", — уточнила Волянская.

Дочь актрисы Анна Заворотнюк в разговоре с изданием "7 дней" назвала эту информацию бредом. "Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред", — прокомментировала девушка.