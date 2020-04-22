Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.

По сведениям от близкого друга семьи, артистка в сознании и чувствует себя лучше, пишет "Комсомольская правда". "Только что говорил с Петей (супруг актрисы Петр Чернышев). Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения", — сказал источник. По словам инсайдера, о полном выздоровлении пока рано говорить, поскольку остается риск рецидива, опухоль может вырасти снова.

Также издание привело слова медика, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, актриса наблюдается в барвихинском филиале Центральной клинической больницы с диагнозом глиобластома. Он подчеркнул, что у артистки не смертельная форма заболевания и в дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Медик также рассказал о препарате, которым лечат Заворотнюк.

"Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия (использование препаратов, блокирующих рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы), альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники — профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии", — рассказал медицинский работник.

По словам осведомителя, Заворотнюк все еще очень слаба и изменилась внешне — появилась отечность вокруг глаз. После лечения у нее выпали волосы, но сейчас они отрастают снова. В ходе лечения знаменитость принимала гормональные препараты, из-за чего сильно прибавила в весе, но как только эти лекарства были отменены — похудела.

"Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше", — сказал он.

По словам друга семьи, несмотря на все перенесенные операции, Заворотнюк сохранила рассудок и "осталась адекватным человеком". "Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама, — сказал друг Петра Чернышева. — Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться".

Инсайдер также подчеркнул, что Чернышев, находился рядом с супругой неотлучно на протяжении всего периода лечения. Однако после начавшейся эпидемии коронавируса посещения были ограничены, хотя фигурист навещал жену, соблюдая положенные меры безопасности. Вероятно для того, чтобы не оставлять актрису без поддержки близких, было решено позволить ей уехать домой.