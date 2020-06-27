СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

СМИ уточняет, что он проходил лечение в столичной клинике, однако затем его состояние ухудшилось.

Как пишет Mash, самочувствие Алибасова ухудшилось на фоне принимаемых им препаратов.

Врачи осмотрели продюсера и приняли решение отправить его в психиатрическую больницу, куда его уже увезла машина скорой помощи.

4 июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком.