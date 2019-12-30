СМИ: Басков хочет выкупить латвийскую недвижимость Киркорова через подставных лиц
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Квартира, из-за которой на Филиппа Киркорова подал в суд латвийский банк ABLV, заинтересовала коллегу певца - Николая Баскова, пишет Teleprogramma.pro.

Как сообщает издание, об этом Басков заявил во время записи "Песни года". При этом, как утверждают источники, для сделки эстрадный исполнитель намерен привлечь подставных лиц.

Как пишет портал, во время разговора с одним из своих помощников Басков попросил найти какую-нибудь фирму, через которую можно будет выкупить квартиру Киркорова, чтобы в этой сделке его "уши не торчали".

Напомним, ранее, по сообщениям СМИ, суд по исковому требованию ABLV Bank постановил выставить на торги латвийскую квартиру Киркорова по стартовой стоимости 2,78 млн евро. При этом в исковых требованиях значилась сумма 3,31 млн евро.

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что квартира останется у исполнителя и ни о каких торгах из-за долгов по ликвидируемому латвийскому банку ABLV Bank речи не идет. По его словам, Киркоров не мог выплатит долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка артист не знал кому переводить средства.

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