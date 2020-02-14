СМИ: Бывший муж Лолиты давал ей опасные препараты
Foto: Sputnik/Scanpix

Адвокат российский певицы Лолиты Сергей Жорин рассказал, что бывший муж Дмитрий Иванов давал ей опасные препараты, сообщает "Комсомольская правда".

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму", — поделился юрист. Он пояснил, что планирует разбираться в этом вопросе вместе с артисткой.

В ноябре Лолита рассказала, что обнаружила переписку своего бывшего мужа с любовницей. По словам певицы, женщине 40 лет, и она была не единственной, с кем он вел переписку. Делал он это с ноутбука Лолиты, благодаря чему она смогла узнать об общении супруга с другими женщинами. Тогда Иванов обратился в полицию, заявив, что хакеры увели у него почту и слили в сеть личную переписку. Он попросил возбудить дело по статьям 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и 138 ("Нарушение тайны переписки") УК РФ. Полиция допросила Милявскую по делу о взломе почты ее мужа.

Дмитрий Иванов — пятый муж Лолиты. В конце октября артистка потребовала признать их брак фиктивным.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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