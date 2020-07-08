СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь

Дмитрий Нагиев - один из наиболее скрытных российских артистов. Официально женат он был один раз и артисту постоянно приписывают романы, а недавно СМИ обнаружили и предполагаемую дочь актера. Сам он информацию о своих женщинах и детях никогда не комментирует.

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С 1986 по 2010 год Нагиев был женат на радиоведущей Алле Нагиевой, известной под именем Алиса Шер. У них есть сын Кирилл, которому уже 31 год. После развода экс-супруга написала книгу "Я была женой Нагиева", где рассказала о многочисленных изменах мужа. При этом свой брак Нагиев также скрывал.

Как пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на анонимный источник, расставание с женой у Нагиева было постепенным - он все реже появлялся дома, а затем ушел к коллеге жены Наталье Коваленко, которая также работала на радио. Алисе Шер в своей книге также писала о женщине, вызвавшей интерес Нагиева, правда, имени не называла.

В интервью он несколько раз туманно намекал, что несвободен, причем в отношениях уже давно, хоть и не браке, однако личность избранницы не раскрывает. Друзья актера рассказали "КП", что именно о 48-летней Ковалевой Дмитрий говорит: "Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши". Они, по словам источников, и по сей день вместе, живут в собственном доме под Санкт-Петербургом и воспитывают 11-летнего сына Марка.

Как утверждает издание, приятели Нагиева считают причиной его скрытности наличие еще одной семьи в Москве. Сообщается, что еще одну тайную супругу артиста зовут Анна Спектор, а живет она в престижном поселке на Новорижском шоссе, где несколько лет назад Нагиев купил двухэтажный дом с 4 спальнями площадью 265 кв. м. Анна живет с 8-летней дочерью Мирой, которую, по данным "КП" актер официально признал и дал свою фамилию.

"Анне Спектор 45 лет, она давняя поклонница Димы, - цитирует издание неназванного приятеля Нагиева. - Она встречается с Нагиевым около 15 лет. Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна".