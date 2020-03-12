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Foto: Publicitātes foto

Российский рэп-исполнитель Джиган, до недавних пор считавшийся примерным семьянином, может быть лишен родительских прав.

Об этом сообщает таблоид Super со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Джиган напал на Жену - Оксану Самойлову. Неизвестно, насколько пострадала мать четверых детей рэпера, но сообщается, что она намерена подать на развод после 8 лет брака. Также таблоиду стало известно о намерении Оксаны лишить мужа родительских прав.

Напомним, в минувшие выходные Джиган попал в реабилитационную клинику, где людям помогают избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. В клинику он попал после того как несколько раз транслировал в социальных сетях прямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, оскорбляя подписчиков. Также рэпер нецензурно выражался при детях и просил малолетнюю дочь принести ему пиво.

Как сообщали СМИ, все началось с перепалки Джигана с рэпером Гуфом. Джиган назвал коллегу наркоманом, на что тот ответил: "Не подходи ко мне больше в стрип-клубах и не проси дорожку или косячок". Затем в Сети появился видеоролик, где Джиган с голым торсом танцует в компании девушек. После этого - еще видео, где похожий на рэпера мужчина целует ноги девушке в ресторане прямо за столиком. Издание предполагает, что после этого Джигана ждал очень серьезный разговор с женой, следствием чего стал срыв. По данным StarHit, Самойловой отправили видео с подтверждением того, что супруг ей изменяет, и она собирается подавать на развод.

Коллеги артиста призывают людей не судить его строго, так как Джигану сейчас очень тяжело. Сам он теперь публикует в соцсетях признания в любви в адрес Оксаны и заявляет, что она спасла ему жизнь.

Комментариев прессе пара пока не давала.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Джиган
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