СМИ: Джулия Робертс подает на развод после 18 лет брака

После 18 лет брака актриса Джулия Робертс решила развестись с оператором-постановщиком Дэнни Модером. Согласно американским таблоидам, во время пандемии они устали друг от друга и разъехались по разным домам.

Актриса Джулия Робертс и оператор-постановщик Дэнни Модер находятся на грани развода после 18 лет брака, в котором у них родились три ребенка. Супруги перестали публиковать совместные фотографии и видео в соцсетях, игнорируя даже важные праздники. Последние снимки пары в Instagram были опубликованы около года назад. Согласно июньскому выпуску новозеландского издания Woman's Day, Робертс и Модер проводят карантин в разных местах.

"Джулия уже несколько недель прячется в Таосе, хотя она не очень многим об этом рассказывала, — заявил источник журнала. — Из того, что я слышал, Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Некоторое время они пытались сохранить брак, но когда Лос-Анджелес закрыли, они застряли в одном доме 24/7. Дэнни даже не мог заняться серфингом, чтобы выпустить пар, так как пляж был закрыт. Я бы не хотел быть мухой на стене в этом доме".

Официальных комментариев о разводе знаменитости не давали, но слухи про разногласия в их отношениях не являются новыми. В мартовском номере журнала National Enquirer сообщалось, что актрису заметили за поцелуем с другим мужчиной. Несколько месяцев назад супруги отдыхали на вечеринке, организованной миллионером Брюсом Боцци после церемонии вручения премии "Оскар". Фотограф журнала Enquirer запечатлел актрису, когда она держала Боцци за руку и целовала его в щеку. Источник издания сообщил, что это произошло на глазах у Модера, который был не в восторге от происходящего.

"Возможно, это было невинно, но, учитывая "скалистую дорогу", по которой они идут, неудивительно, что Дэнни был в ярости! Для нее вести себя так кокетливо с другим мужчиной, когда все знают, что у них проблемы, было сродни пощечине", — сказал инсайдер.

Отношения Робертс и Модера начались около 20 лет назад. Когда они влюбились друг в друга, оператор был женат на визажисте Вере Стеймберг. Ходили слухи, что она была очень обижена и долгое время не соглашалась на развод.