СМИ: Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II поручила чиновникам Букингемского дворца проконсультироваться с адвокатами по делам о клевете из-за критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник, королева "раздражена из-за постоянных нападок" и готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

"Всему есть предел. Королева и ее семья наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", - приводит издание слова источника.

Как уточняет таблоид, адвокаты намерены отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое планирует опубликовать мемуары принца Гарри. Отмечается, что он пишет их "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Елизавета II Меган Маркл принц Гарри
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность