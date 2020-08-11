Исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

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54-летняя певица с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. 7 августа родственники Легкоступовой приехали в ее квартиру в Москве, обнаружив ее в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными синяками, происхождение которых она не смогла объяснить. Ее супруг также находился в квартире пьяным. Пару поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал.

Вечером 7 августа состояние Легкоступовой ухудшилось, она пожаловалась на головные боли, после чего впала в кому. Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, сделав трепанацию черепа и откачав гематому. Артистка не очнулась, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Первым информацию о госпитализации Легкоступовой опубликовал Telegram-канал Mash.

Концертный менеджер певицы Максим Екимов в разговоре с "Комсомольской правдой" заявил, что Легкоступова никогда не имела проблем с алкоголем и не злоупотребляла выпивкой. Он шокирован сообщениями о том, что певица была отправлена в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, после чего впала в кому с травмой головы. "Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред", — признался он.

Отмечается, что телефон 54-летней артистки был отключен, ее дочь также не выходит на связь.

Позднее полиция задержала мужа Легкоступовой Юрия Фирсова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Мужчину отвезли на допрос, чтобы выяснить обстоятельства получения его супругой тяжелых травм. Пока у полиции две версии произошедшего: побои певице нанес Фирсов либо она сама неудачно упала. По данным Telegram-канала Mash, муж певицы рассказал полиции, что она потеряла равновесие и упала, получив травму головы.