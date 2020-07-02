Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон советовала принцу Гарри не жениться на американской актрисе Меган Маркл, сообщает издание Daily Mail.

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Согласно новой книге журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета Royals at War, Миддлтон считала, что Гарри не следует торопиться со свадьбой, поскольку жизнь, прошлое и карьера Меган Маркл совершенно не похожи на его. Она предполагала, что эти различия затруднят интеграцию Маркл в британскую королевскую семью.

По мнению Говарда и Тиллета, принца Гарри привлекала уверенность, напористость и амбициозность Меган Маркл. "Он подсознательно тянулся к женщине, которая могла бы заменить ему мать, столь жестоко отобранную у него в нежном возрасте", — пишут они.

Принц Гарри потерял мать, когда ему было 13 лет. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.