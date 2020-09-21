СМИ: Ким Кардашьян собралась разводиться с Канье Уэстом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян запланировала развод с рэпером Канье Уэстом, сообщает Page Six со ссылкой на друга семьи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Анонимный истоник заявил, что Кардашьян хочет развестись с Уэстом из-за его слов об их дочери Норт и выступлений против абортов. "Развод уже спланирован, но она ждет, пока у него закончится маниакальный эпизод", — сказал инсайдер, имея в виду биполярное расстройство рэпера.

В июле 43-летний музыкант заявлял, что он уговорил жену не делать аборт, когда она была беременна их старшей дочерью Норт. Во время одной из предвыборных встреч претендовавший на участие в президентских выборах Канье Уэст сказал, что "почти убил свою дочь".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Канье Уэст Ким Кардашьян
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна