twitter.com/nkalmanowitch
Foto: twitter.com/nkalmanowitch

Мировой суд официально расторг брак актеров Кристины Асмус и Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Процесс длился почти четыре месяца. Дочь Настя останется с матерью. Также представители актрисы высказались о разделе имущества, сообщает РИА Новости.

Представители артистки впервые прокомментировали разрыв звезд и выразили надежду, что имущественный вопрос удастся решить мирно в ближайшие несколько месяцев. По словам адвоката Асмус, именно она стала инициатором расставания, в то время как ее муж выступал за то, чтобы наладить отношения в семье.

В прошлом году издание Forbes оценило доход Гарика Харламова в 2,1 миллиона долларов.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Харламов утверждал, что супруги поняли: они "разные люди", — также он говорил, что со временем их с Кристиной чувства ослабли.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru Lenta.ru

Tags

Гарик Харламов Кристина Асмус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei