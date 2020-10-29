Мировой суд официально расторг брак актеров Кристины Асмус и Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

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Процесс длился почти четыре месяца. Дочь Настя останется с матерью. Также представители актрисы высказались о разделе имущества, сообщает РИА Новости.

Представители артистки впервые прокомментировали разрыв звезд и выразили надежду, что имущественный вопрос удастся решить мирно в ближайшие несколько месяцев. По словам адвоката Асмус, именно она стала инициатором расставания, в то время как ее муж выступал за то, чтобы наладить отношения в семье.

В прошлом году издание Forbes оценило доход Гарика Харламова в 2,1 миллиона долларов.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Харламов утверждал, что супруги поняли: они "разные люди", — также он говорил, что со временем их с Кристиной чувства ослабли.